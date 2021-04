Bilbao se prepara para la Eurocopa y propone que San Mamés acoja 13.000 espectadores por partido

Bilbao no quiere caerse de la convocatoria para seguir optando a ser una de las doce sedes escogidas para la competición continental. La condición: tenía que admitir público. La UEFA no quiere ni oír hablar de partidos a puerta cerrada. De ahí que, a mediados de marzo, el organismo ya avisara de que si no había gente animando en los partidos, la ciudad podría ser excluída como sede.