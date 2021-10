Caída libre de la escalada en España tras el oro de Alberto Ginés en Tokio: sin licencias nuevas ni dinero

La FEDME anula la asistencia a competiciones internacionales reconociendo falta de recursos económicos

Escaladores responsabilizan a la mala gestión de la Federación en los últimos años

Alberto Marcos, impulsor de la competición internacional de la escalada en España: "Se fue dejando todo y ahora hay un campeonato que da vergüenza"

No hay dinero. Y cada vez menos federados. La escalada en España vive una de sus mayores crisis desde el año 1995, fecha en la que se empezaron a organizar los primeros campeonatos internacionales en nuestro país. El oro logrado por Alberto Ginés en Tokio tiene doble mérito porque el mejor resultado deportivo obtenido en la historia de esta competición coincide con la caída libre de este deporte.

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) anunció anulaciones de asistencia a competiciones internacionales de escalada para lo que resta del año 2021, la de Lavan en Francia, la de Tyumen en Rusia y Soare en Portugal. La FEDME detallaba en un comunicado la partida presupuestaria demostrando que la caja estaba vacía.

En el caso de Lavan y Soare los gastos los sufragarán las federaciones autonómicas, aunque un subcampeón del mundo como Erik Noya no tendrá esa suerte, tendrá que pagarlo de su bolsillo. La de Tyumen en Rusia se suspende "porque no tiene sentido, está muy lejos...", cuenta a NIUS Luis Giner, director técnico de la Federación.

Luis Giner, director técnico de la FEDME: "Los recursos han ido a la baja"

Porque para Giner el problema es muy simple: "El dinero es limitado y las necesidades son infinitas". "Las competiciones de Lavan y Soare están a la cola del calendario y no participamos en ella por un tema de recursos económicos", asegura.

"Los recursos propios de la federación han ido a la baja porque se han tramitado menos licencias y tenemos que decir basta en un momento determinado", reconoce Giner, aunque apunta a una mejoría para el año que viene si hay más inversión: "Nos sentimos muy arropados por el CSD, pero evidentemente nos hacen falta más recursos", apunta Giner. "La escalada ha tenido su recorrido, ha entrado en una sociedad que desconocía hasta hace poco tiempo y cada vez se habla más de este deporte", señala.

Parece que la falta de recursos económicos, como apunta la FEDME, es el motivo principal de esta crisis. ¿Y qué piensan los escaladores profesionales y promotores? Hablamos con algunos de ellos y señalan otro problema distinto: la dudosa gestión de la federación en los últimos años.

Alberto Marcos: "Se fue dejando y ahora hay un campeonato que da vergüenza"

Alberto Marcos fue el promotor que puso la competición en España en el panorama internacional desde el año 1995, iniciando una época dorada en la escalada española al poner en el escaparate leyendas como Ramonet, Dani Andrada o Edu Marín.

"Es tan obvia la deriva de la federación… ha coincidido el peor momento de la historia de la competición con el mejor resultado, ha sido un golpe de suerte. Alberto Ginés tiene doble mérito: ha logrado el oro a pesar del declive de la federación. Con esta política es complicado que salgan escaladores de élite", señala Alberto Marcos.

Apunta Marcos a la "degradación del concepto en instalaciones que no reúnen los requisitos necesarios. Desde 2015 la situación no ha hecho más que empeorar, no hay una política deportiva detrás de esto. La gestión de Joan Garrigós rozó el muy deficiente. Pero ahora sería injusto echar la culpa a la junta presidida por Alberto Ayora, que lleva poco tiempo en el cargo. Están jugando las cartas que les han dado... Es un desastre".

"Se fue dejando y ahora hay un campeonato que da vergüenza, no hay caldo de cultivo para que se den las condiciones y, ¿cuál es la estrategia? Ninguna. Hay instalaciones premium para las competiciones, pero se firma con centros de competición que no reúnen los requisitos. La federación se ha vendido al mejor postor y no al deporte", insiste.

Erik Noya, subcampeón del mundo escalada: "No hay ni Dios en las competiciones"

El subcampeón del mundo de escalada, Erik Noya, también cree que el oro logrado por Alberto Ginés en los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido "un auténtico milagro". "No hay nada detrás. Yo tampoco estoy en una situación cómoda, aunque no sé si es por culpa de la federación, llevo poco tiempo como para saberlo. Lo que sí es cierto es que antes las competiciones estaban abarrotadas y ahora no hay ni Dios".

Para Noya, el principal apoyo ha sido su entrenador David Marciá Paredes: "Sin él no sería nada. Me ha servido de enlace para la federación, sin su ayuda estaría trabajando en algún rocódromo en algo en lo que no me dedico".

Noya, a pesar de ser subcampeón del mundo de escalada, tendrá que pagarse de su propio bolsillo su participación en Laval, Francia, porque ni la FEDME ni la federación navarra a la que pertenece aporta recursos. "La escalada está infravalorada, si no lo estuviera podría vivir de esto que hago, pero la realidad es que no puedo", señala.

Carlos Suárez, alpinista: "No puede ser que el escalador tenga que pagarse todo"

Carlos Suárez, primer alpinista en escalar la cara oeste de El Naranjo de Bulnes sin cuerda y campeón de España de escalada deportiva en la modalidad de velocidad hasta en tres ocasiones, coincide con Alberto Marcos. "He vivido en la época que ya se dejó esta competición cuando se fue Alberto. Y la federación no ha sabido continuar con su legado. Antes había premios en metálico, masters, competiciones internacionales y a partir de ahí nunca más" -apunta Suárez- "no puede ser que ahora el escalador tenga que pagarse todo sin tener apoyos".

El escalador Jorge Díaz Rullo tiene su hábitat en roca, pero alguna vez compite en rocódromos, lo hace sobre todo por las marcas y por mantener contacto con sus compañeros. Apunta también a la federación: "No hay dinero porque los de arriba lo gestionan mal. La FEDME no organiza bien y eso repercute en las competiciones porque se hacen en rocódromos donde no se deberían hacer", señala.

Lo denuncia también en su cuenta de Instagram: "Este fin de semana iba a participar, pero algo me echó para atrás, vi las inscripciones, cinco participantes... Nunca había visto esto en una prueba nacional. Luego averigüé la razón, unas instalaciones que no cumplían con lo reglamentario en un muro en el que dudo que nos aporte mucho a los competidores...".

