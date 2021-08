La afgana Nilofar Bayat ya está en España pero una de sus compañeras de equipo lanza otro "SOS angustioso"

Pero la vida que se había creado se truncó el pasado domingo cuando los talibanes entraron en la capital afgana y ella, ante el pánico de lo que podrían hacerle, buscó ayuda desesperada en las redes sociales: "No puedo salir y sé que no estoy segura aquí. Los talibanes me matarán. No les gustan las mujeres como yo. Tengo miedo porque hasta hace 20 años ellos gobernaban Afganistán, y fue entonces cuando me hirieron y quedé en sillas de ruedas", decía en un vídeo pidiendo auxilio.