Carl Nassib, primer jugador en activo de la NFL que declara en público que es gay

En el vídeo, Nassib añade: “Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención . Simplemente creo que la representación y la visibilidad son muy importantes (...) Espero que algún día videos como este y todo el proceso de presentación no sean necesarios".

Nassib, además, ha hecho un anuncio complementario: va a donar 80.000 euros al Proyecto Trevor, una asociación que se dedica a prevenir el suicidio de jóvenes LGBT + en Estados Unidos. " Son una organización increíble , son el servicio de prevención de suicidios número uno para los jóvenes LGBTQ en Estados Unidos (...) y realmente están haciendo cosas increíbles. Me siento emocionado de ser parte de ello , ayudar en todo lo que pueda y en el futuro de la obra que realiza".

Reacciones de admiración y aplauso

La reacción al anuncio de Nassib ha sido de admiración, en toda la NFL y el mundo deportivo en general. En un comunicado, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha dicho que la liga "está orgullosa de Carl por compartir con valentía su verdad hoy". " La representación importa", ha dicho Goodell. "Compartimos su esperanza de que algún día, pronto, declaraciones como la suya ya no sean de interés periodístico mientras caminamos hacia la igualdad total para la comunidad LGBTQ. Le deseamos a Carl la mejor de las suertes en la próxima temporada".

El director ejecutivo de la NFLPA, DeMaurice Smith, también, de manera oficial, ha mostrado su apoyo a Nassib y al trabajo que realice con el Trevor Project, dado que el objetivo final no era otro que hacer que su comunidad y el resto del mundo pueda tener un lugar más seguro. E l dueño de los Raiders, Mark Davis y el entrenador en jefe del equipo, también, a través de varios comunicados, destacaron la gran persona y profesional que era Nassib y la grandeza que había adquirido con su acción.

Una acción poco común

El mundo del futbol no es precisamente abierto en el tema de la homosexualidad. De hecho, Philipp Lahm, exjugador alemán que ganó el Mundial de fútbol en 2014, recomendó en su día a los futbolistas homosexuales que no lo confesaran abiertamente para “no tener que soportar insultos y difamaciones”. Lo hizo a raíz del anuncio de la publicación de un libro autobiográfico, y explicó que, a su modo de ver, el deporte rey no está preparado para que aficionados y rivales gestionen la orientación sexual de los futbolistas.