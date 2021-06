Carolina Marín, tras su operación de rodilla: "Primer día superado, ha ido incluso mejor de lo esperado"

Hace unos días os contábamos en NIUS que Carolina Marín , una de las mejores deportistas españolas y que podía conseguir una medalla en estos Juegos, tendría que pasar finalmente por quirófano y no podrá jugar los Juegos Olímpicos de Tokio . Ayer fue el día de la operación , y hoy en la habitación ha hecho unas declaraciones para que sepamos cómo se encuentra.

"Primer día superado tras la operación. Afortunadamente, ha ido todo muy bien, incluso mejor de lo esperado, según me ha dicho el médico, así que estoy bastante contenta", comentó desde su habitación del hospital. "A día de hoy estoy contenta, porque ya puedo decir que queda un día menos para volver a las pistas. Desde aquí animo a todas las personas que han pasado por la misma lesión , volveremos más fuertes que nunca", añadió.

La lesión

La andaluza, que aspiraba este verano a revalidar el oro conquistado en Río 2016 y que se proclamó campeona de Europa el pasado 2 de mayo, confesó que fue muy duro ser consciente de que se perdería la cita olímpica. "No ha sido nada fácil, lo he pasado incluso mucho peor que con la lesión de la rodilla derecha. Cuando me hice la rotura, el mismo viernes ya lo sentí en el propio entrenamiento", manifestó.