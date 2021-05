Casillas, sobre su infarto: "Casos como el mío demuestran que los futbolistas no estamos tan controlados"

El exportero Iker Casillas deja claro que el infarto que sufrió en mayo de 2019 le cambió "la vida" y avisa que casos como el suyo "demuestran" que los futbolistas no están "más controlados" a la hora de detectar este tipo de dolencias. Así se ha expresado en una entrevista publicada este jueves en la web oficial de la Fifa, con motivo de su cuarenta cumpleaños, en la que también repasa su carrera deportiva.

"El infarto me cambió la vida, por supuesto. Me obligó a dejar lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, cuando todavía mantenía mi ilusión en lo más alto. Pero, por suerte, la vida sigue, solo cambian las prioridades y ahora estoy ilusionado y ocupado con esta etapa de mi vida y mi trabajo en el Real Madrid, mi Fundación, LaLiga o mis proyectos empresariales", recalca el exguardameta.