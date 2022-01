Los otros 'casos Dembélé': ¿es acoso laboral dejar fuera a un jugador por no renovar?

¿Puede Dembélé denunciar al club por acoso laboral? Legalmente sí, moralmente no

En el caso de que la denuncia prospere, el club puede alegar la falta de compromiso del jugador con la entidad

Bernd Schuster, Luis Milla y Fernando Llorente son algunos de los casos de jugadores que se quedaron en la grada tras no aceptar los términos de renovación de sus clubes

Dembélé y el FC Barcelona están protagonizando un pulso que puede acabar en los tribunales. El jugador francés insiste en renovar, pero sus representantes están tensando la cuerda con el club azulgrana pidiendo emolumentos inaccesibles para las arcas del club. Tanto el presidente del Barça, Joan Laporta, como el técnico, Xavi Hernández, lanzaron flores al galo considerándolo una pieza fundamental para el dibujo culé en el césped. Pero los hechos dicen otra cosa: el delantero ha dejado de ser imprescindible por no firmar la renovación y el conjunto catalán lo ha enviado a la grada. Dembélé no es ni será un caso aislado de un jugador apartado del equipo. ¿Obra bien el FC Barcelona?

O renueva o sale: el ultimátum de Xavi

"O renueva o sale del club": las palabras de Xavi y del director del fútbol del Barça, Mateu Alemany, suenan a amenaza y así lo ha hecho saber el representante del jugador, Moussa Sissoko: "Hay amenazas de no jugar más en el equipo y eso está prohibido. Defenderemos sus derechos", ha dicho el agente en una entrevista a RMC Sport.

Las palabra de Sissoko no han caído en saco roto. La estrategia del representante de eternizar el acuerdo de renovación ha dejado al futbolista sin apenas opciones: o renueva o se va, pero no parece que vaya a quedarse en la grada. Primero, porque Xavi no es partidario de hacerlo y segundo porque el francés, consciente de que está el Mundial de fútbol a la vuelta de la esquina, sabe que tiene que tener minutos para contar con opciones de ser convocado por la selección francesa.

¿Es acoso laboral?

En el caso de que las dos partes acaben en los tribunales, hay una línea muy fina para determinar si la actitud del club con el jugador es un caso de acoso laboral o mobbing.

Para que los tribunales den la razón a Dembélé se tiene que demostrar que el club relega constantemente y sin justificación al jugador al banquillo o a la grada. No tiene por qué ser causar intencionadamente un daño al jugador, sino obtener una conducta de éste. Ante esto, Mateu Alemany ha alegado que el jugador no está comprometido con el club: "Entendemos que después de todo este proceso, el jugador ha decidido no continuar y nosotros lo que queremos son jugadores comprometidos con el Barça". La pregunta es, ¿si un jugador no está comprometido con el club se le puede apartar?

Un artículo publicado por urbeetius diferencia entre los casos de mobbing entre deportistas aficionados y profesionales. En el caso de los aficionados pueden ser considerados víctimas de mobbing a pesar de no alcanzar más que unos ingresos mínimos. En el de los profesionales que cobran cantidades astronómicas se daría en casos excepcionales. El debate parte de si la actitud de un jugador profesional llega a millones de aficionados. Dembélé tiene antecedentes de comportamientos que han afectado a la estabilidad de otros clubes forzando su salida al declararse en rebeldía, es decir, no presentarse a los entrenamientos para finalmente salirse con la suya: firmar con el club que le interesaba en ese momento, el último de ellos, con el Barça.

Aquí hay una premisa ética, una estrella mundial de fútbol debe tener la obligación de transmitir una serie de valores positivos sobre todo para los más jóvenes, que tenderán a imitarle. Para algunos, deberían abstenerse de quejarse y menos de forma pública, ante lo que pueda entender un posible caso de acoso laboral. Porque no es el mismo supuesto que un trabajador en una empresa que sufre mobbing de forma reiterada. El deportista, en este caso, debería tomar la iniciativa de no demandar por este concepto. ¿Pero puede hacerlo? Evidentemente sí.

Otros casos Dembélé

Hay otros casos Dembélé. En este caso, por rendimiento deportivo. El futbolista francés Ben Arfa denunció al PSG reclamando 8 millones de euros de indemnización por considerar que estaba sufriendo acoso laboral al ser desplazado a entrenar con el filial tras la decisión tomada por el técnico Unai Emery. Sus abogados enviaron una denuncia por discriminación contra el jugador en su entorno profesional. "El método utilizado para tal objeto es psicológico", informaban los abogados del galo.

En 2008, el entonces capitán del Valencia, David Albelda, dejó de formar parte de la plantilla a petición de Ronald Koeman. El entrenador holandés no contaba con él y le apartó del equipo. Albelda denunció pero el Juzgado de lo Social número 13 desestimó la demanda al considera que no existían "graves incumplimientos" por parte del club que constituyeran una "causa justa". Albelda recurrió pero finalmente retiró la demanda judicial.

Para centrar más el tiro y acercarse al caso Dembélé, de no jugar con su club tras no aceptar la renovación, nos podemos remontar a otros como Luis Milla cuando formaba parte del FC Barcelona en la época de Cruyff. El entrenador holandés decidió que no iba a volver a jugar y acabó firmando por el Real Madrid. Bernd Schuster mostró su carácter negándose a renovar su contrato con el Barça quedándose un año sin jugar. Una vez que expiró en 1998 llegó gratis al Real Madrid.

Fernando Llorente acabó en la Juventus tras no aceptar la propuesta de renovación del Athletic de Bilbao. El delantero se quedó en la grada. El jugador francés Rabiot también se negó a renovar con el PSG tras llegar a un preacuerdo con el FC Barcelona, aunque no acabó en el club azulgrana: salió rumbo a la Juventus. Y el caso más cercano, el de Ilaix Moriba: el canterano del Barça firmó por el Leipzig tras negarse a renovar con el club catalán. Era eso o estar sin jugar.