El césped de La Cartuja recibe 5 estrellas de la UEFA pese a las críticas de la Selección

El césped del estadio de La Cartuja no es excusa. Así de claro lo ha señalado el coliseo sevillano tras recordar que la UEFA le ha otorgado la máxima calificación -5 estrellas- al césped, según el Standard Quality de la organización.

Desde antes de comenzar la Eurocopa, la selección española ya mostró su malestar con el estado del terreno de juego, que mostraba zonas secas e irregulares y que -en opinión de algunos jugadores- no estaba al nivel de un acontecimiento como el que se disponía a albergar.