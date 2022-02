La promesa del CF Casar de Cáceres: "O ascendemos o devolvemos el dinero a los socios"

Todos los equipos prometen a su afición una gran temporada, pero el CF Casar de Cáceres ha dado un paso más. Si no consiguen el ascenso devolverán a sus socios el precio del abono . Y no lo han dicho ahora que llevan 16 partidos invictos, lo prometieron en pleno mes de agosto, antes de empezar la temporada 2021/2022.

La oferta es sencilla. 20 euros para ver los 13 partidos que el equipo juega en casa más los amistosos. "Y si no ascendemos le devolvemos el dinero", dice Diego Lanchares, presidente del club, "y no me refiero a un vale para la próxima temporada... le devolvemos sus 20 euros". Era una manera de diferenciarse, pero también una forma de aumentar el número de socios. "Éramos tan pocos que prefiero no decírtelo", confiesa el presidente. Ahora ese poco casi se ha triplicado.