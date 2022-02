La oscarizada Chloe Zhao dirige el regreso de Budweiser en la batalla de los anuncios de la Super Bowl

El anuncio, publicado en YouTube este miércoles antes del inicio del partido por el título de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de este mes, muestra a un Clydesdale lesionado superando contratiempos con la ayuda de un veterinario, un mozo de cuadra y un perro atento antes de lograr una recuperación triunfal. "Down Never Means Out" es el lema de la campaña.