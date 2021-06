Archivado el expediente a Cala, jugador del Cádiz, "al no quedar acreditado el supuesto insulto racista"

Incluso se hizo referencia a un segundo informe de la empresa Apherton Grupo Investigación que reveló que "el análisis comportamental del jugador expedientado no mira ni se refiere directamente al jugador número 12 del Valencia, no apreciándose direccionalidad en lo mencionado hacia dicho jugador". Además, sobre las pruebas presentadas por el Valencia Club de Fútbol se concluyó que "no existe ningún testimonio directo ni indirecto del posible insulto", al igual que "todas las pruebas periciales practicadas concluyen unánimemente" que no existió.