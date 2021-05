El origen de los desencuentros de Guardiola y Mateu Lahoz, el otro partido de la final de la Champions

La expulsión de Guardiola con el City

Guardiola: "A Mateu le gusta ser diferente"

"No le he insultado", se defendió Guardiola, "únicamente le dije que el gol de Sané era legal. Y a continuación lanzó dardo: "Lo conocía de España así que podía imaginar una cosa así. Le gusta ser diferente (...). Le reclamé y me echó".

Por esta queja, la UEFA sancionó a Guardiola con dos partidos. Y nunca se han vuelto a ver... Hasta hoy. "No he vuelto a hablar con él desde entonces. No me preocupa que sea el árbitro el sábado. No puede importarme menos. Tengo mucha confianza en mi equipo", asegura el técnico catalán.