La cláusula clave del contrato de la Superliga: solo arrancaría con el "reconocimiento" de la FIFA

Son los restos del naufragio. El final de la batalla de los cinco días, que amenaza con convertirse en guerra entre los clubes y la UEFA a lo largo de los años. Una pugna con deportistas e inversores de por medio. Sudor y dinero. Con 180 millones de dólares movidos en bolsa en un solo equipo, 3.800 millones de euros en financiación pendiente y la creación de un imperio empresarial para amparar una competición para los 20 mejores equipos de Europa que quedó en nada. Una lucha con estampidas, detractores, con agentes encubiertos y con el mundo del fútbol tan dividido como lo estaban los mercados. Las acciones de La Juventus subieron un 18% en bolsa para bajar al día siguiente un 11 y terminar cinco días después por debajo del precio de salida. Restos en el campo de batalla que estuvo condicionada desde el principio. En una de sus clausulas clave, e l contrato entre todos los equipos participantes estipulaba que la competición no arrancaría sin el "reconocimiento" de la FIFA . Algo que nunca sucedió.

Un órdago en la fecha propuesta

La intención de los creadores era acercar el fútbol europeo al modelo de la NBA , donde una franquicia permanece en la competición pese a los malos resultados deportivos. Eso facilita la entrada de inversores al ver garantizada su rentabilidad en ingresos televisivos pese a una temporada nefasta del equipo en el que han puesto sus ahorros. Algo que no sucede por ejemplo en el fútbol español donde varios equipos han visto la llegada de capital saudí o británico para reflotarlos sin el éxito esperado y sin el retorno de ventas que eso inversores deseaban.

Una emisión de bonos para captar inversores

Tras la firma de este contrato, arrancaron los rumores sobre el golpe en la mesa de los grandes del fútbol. En la trastienda, el diseño estaba prácticamente definido, pero no rematado. La estructura empresarial más importante debía ser una sociedad española llamada European Superleague Company SL , una firma que se transformaría después en sociedad anónima y que estaría participada por el Real Madrid, Milan, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester, Inter de Milan, Juventus, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester City y Chelsea.

De esta empresa, que acudió a los tribunales en Madrid pero que todavía no aparece como pública en los registros españoles, debían pender después otras tres filiales distintas: Sports Co SL, encargada de la supervisión y del funcionamiento de la competición deportiva. MediaCo 1, dedicada a la gestión de los derechos televisivos de la competición, y CommercialCo, dedicada a la comercialización de todos los activos que no fueran derechos audiovisuales, como por ejemplo las camisetas y otros productos licenciados.