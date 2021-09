Cristiano y Adama Traoré, las estrellas del Sheriff Tiraspol que amenazan al Real Madrid en Champions

El Real Madrid disputa este martes la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League ante el Sheriff Tiraspol , el conjunto de Transnistria que ya ha hecho historia en esta competición , no sólo por su brillante clasificación en el máximo torneo continental, sino por haber obtenido su primera victoria en la primera jornada ante el Shaktar Donetsk ucraniano.

El conjunto blanco recibe, a priori, a la 'cenicienta' de su grupo, aunque ya ha dado la sorpresa y no se arrugará en el Santiago Bernabéu porque no tiene nada que perder. Curiosamente, entre sus mejores jugadores destacan dos jugadores que comparten nombre con dos conocidos en el fútbol europeo: Cristiano y Adama Traoré.

El Sheriff ya hizo historia en el fútbol de Moldavia. Por primera vez, un representante de esta liga logró la clasificación tras eliminar al Dinamo de Zagreb. A pesar de ello, el equipo que representa a este país no se siente moldavo. Pertenece a la región de Trasnitria, un territorio de la ex Unión Soviética, un estado no reconocido por la comunidad internacional y que Moldavia considera suyo.