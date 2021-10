Del Nido, protagonista de la junta de accionistas del Sevilla: "No he podido votar, tenía un mando sin pilas"

El expresidente se quejó porque no se le había permitido votar, en lo que ha calificado como "una cacicada de la que he sido objeto, no solo a nivel personal con cerca de 27.000 acciones sino representando a una parte importantísima de la Junta General. Yo no he podido votar. No vayamos a decir ahora que Del Nido ha ejercido el derecho de voto. Tenía un mando sin pilas", ha explicado.