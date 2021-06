El delantero del Stuttgart Silas Wamangituka confiesa que jugó dos años bajo una identidad falsa

Wamangituka no es su apellido real; tampoco lo era su fecha de nacimiento. Su nombre correcto es Silas Katompa Mvumpa . Nació el 6 de octubre de 1998 en Kinshasa, República Democrática del Congo, y tiene 22 años, uno más de lo que se creía hasta ahora.

Investigación en Alemania

El club ha asegurado que está en contacto con la Liga Alemana de Fútbol (DFL) y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) por este tema y confía en que esta situación no tenga consecuencias para el jugador . La DFB ha abierto este martes una investigación sobre el caso de Silas, tras ser informados por el propio club de la Bundesliga.

Un agente "corrupto"

"He vivido los últimos años con un miedo constante y me he preocupado mucho también por mi familia en la República Democrática del Congo. Fue un paso muy duro para mí revelar mi historia", explicó Silas. La identidad falsa habría sido creada por un antiguo agente del jugador. Según reveló el delantero congoleño, el representante llevó al entonces joven de 19 años a vivir con él en París y le cambió su nombre y su fecha de nacimiento.