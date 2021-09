Desirée Vila, la gimnasta que perdió su pierna por negligencia médica, diploma olímpico en Tokio

No ha podido ser. Desirée Vila no ha conseguido medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ha tenido que confirmarse con un diploma olímpico tras quedar sexta en la competición de salto de longitud en la categoría T63, para personas amputadas por encima de la rodilla.

Ha sido una mañana de muchos nervios y emociones. Allí estaba su familia y muchos amigos y vecinos. Su madre, Susi Barciela, estaba pletórica. “La vimos saltar, para mi el verla ya es genial. No le ocurrió nada, está en Tokio… ¡qué mas podemos pedir!”, cuenta emocionada. Admite que Desirée aspiraba a conseguir medalla, “porque ella siempre aspira a lo máximo”, o al menos superar su mejor marca personal, pero hoy las condiciones no eran las mejores. “Estaba lloviendo, resbala, es más peligroso, no vas igual que sin lluvia, por eso no lo ha conseguido”, explicaba.