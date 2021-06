Diego Llorente, segundo positivo tras Busquets en la selección española

Duda sobre si Llorente y Busquets se podrán incorporar en unos días

La Federación no especifica nada más acerca del periodo de baja ni si podrán disputar la Eurocopa Diego Llorente, que, al igual que Sergio Busquets, quedará pendiente de la evolución para ver si puede jugar o no el torneo continental, aunque ambos no estarán en ningún caso disponibles para Luis Enrique en el debut frente a Suecia del próximo lunes en el estadio de La Cartuja de Sevilla.