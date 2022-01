¿En qué se diferencia el Balón de Oro y el The Best?

A las puertas de que se falle el premio The Best 2021 en el que el argentino Lionel Messi, el polaco Robert Lewandowski y el egipcio Mohamed Salah son los máximos favoritos, hay quien se pregunta cuál es la diferencia entre este galardón y el Balón de Oro si ambos premian al mejor jugador del mundo . Además, desde 2016, siempre coinciden en el mismo nombre. Este año también parece que va a seguir el mismo camino: Messi ha ganado el Balón de Oro 2021 y tiene todas las papeletas para ser el The Best 2021.

Los The Best los otorga la FIFA y se amplía la participación. Primero hay una fase de votación en el que expertos en fútbol eligen a los diez nominados por premio. Y en la segunda fase participan periodistas, seleccionadores, capitanes y aficionados . Cada uno con un 25% de los votos.

Según la FIFA, otorga el premio The Best en función del rendimiento y comportamiento general dentro y fuera del campo y France Footbal entrega el Balón de Oro en función de sus actuaciones individuales y colectivas, por el fair play, el talento y la carrera del futbolista.

Otra de las diferencias es que el The Best es elegido en base a las actuaciones del jugador en l a última temporada y el Balón de Oro, según el último año .

Así, en 2016, Cristiano Ronaldo se hizo con los dos trofeos, el Balón de Oro y el The Best. El luso repitió en 2017. En 2018 se los llevó el croata Luka Modric, en 2019 Leo Messi y en 2020 no hubo Balón de Oro pero sí The Best, conquistado por el polaco Robert Lewandowski.