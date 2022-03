Djokovic podrá jugar en Roland Garros después de que Francia retire la obligatoriedad del pasaporte covid

El tenista serbio Novak Djokovic , que no ha recibido la vacuna contra el coronavirus, podrá finalmente participar en Roland Garros , después de que el Gobierno francés haya anunciado que retirará las restricciones por el virus, entre ellas la obligatoriedad del pasaporte COVID , para entrar en el país a partir del 14 de marzo.

Así, Djokovic, que por el momento no disputará los torneos de Indian Wells y Miami al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado, sí podría disputar el ATP Montecarlo a partir del 10 de abril y Roland Garros, donde defenderá título y que se celebrará desde el 22 de mayo.