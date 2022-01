Djokovic: el problema de tener una norma para algunos y otra para todos los demás

Desde el comienzo de la pandemia, cualquiera que desee entrar en Australia ha tenido que enfrentarse a uno de los regímenes de inmigración y cuarentena más estrictos del mundo. Aunque los requisitos se han suavizado para los vacunados con visado, siguen existiendo normas estrictas para los no vacunados.

Naturalmente, los residentes australianos y otros de todo el mundo se sorprendieron cuando la estrella del tenis no vacunada Novak Djokovic anunció que iba a viajar a Melbourne para defender su título del Open de Australia, habiendo sido eximido de los requisitos de cuarentena .

Muchos pensaron que con la exención concedida a Djokovic las normas se estaban torciendo en beneficio de los ricos y poderosos de una manera que no habría ocurrido con un ciudadano común. El virus no le otorga un salvoconducto por ser un tenista de alto nivel, así que ¿por qué deberían hacerlo las autoridades de inmigración?

Aunque en el momento de escribir este artículo el desenlace de los problemas de visado de Djokovic sigue siendo incierto, el doble rasero de las normas plantea una cuestión mucho más importante sobre la filosofía del derecho: ¿puede la aplicación de una norma ser tan injusta que no tengamos ninguna razón válida para cumplirla?

Recordemos la afirmación del conocido asesor británico Dominic Cummings de que su viaje de ida y vuelta de 50 millas desde Durham a Barnard Castle durante el confinamiento era un “viaje local” , o las afirmaciones de los funcionarios de Downing Street de que sus encuentros nocturnos de queso y vino no eran fiestas, sino reuniones de trabajo .

Radbruch sugirió que una norma que no trata todos los casos por igual podría ser tan injusta que socave la estabilidad de todo el sistema jurídico. Si la población en general piensa que una persona está exenta de una norma sin una buena razón, todos cuestionarían (con razón) el sentido de la norma . Pueden preguntarse por qué deben seguir cumpliéndola; si un número suficiente de personas hace esto, la razón para tener la norma desaparece por completo.

Este fenómeno no solo es perjudicial para la norma en cuestión, sino para el sistema en su conjunto. Si los ciudadanos no confían en una norma individual, pueden ser más escépticos con respecto a otras normas y negarse a seguirlas también. Antes de que nos demos cuenta, podemos llegar a un punto en el que haya tanta inseguridad sobre qué normas deben seguirse y cuáles no que la sociedad se vuelva ingobernable.