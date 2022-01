Djokovic es recibido como un héroe nacional a su llegada a Serbia tras ser expulsado de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic , expulsado de Australia tras perder una batalla legal por no estar vacunado , ha aterrizado en Belgrado en medio de una gran expectación . El número uno del tenis mundial, de 34 años, considerado un héroe en su país, ha llegado a la capital serbia a mediodía en un avión procedente de Dubái, donde hizo escala en su regreso desde Australia. En el aeropuerto, cientos de compatriotas le han ovacionado al grito de ¡Nole, Nole!

Eso sí, el revés para el serbio le ha llegado desde Francia, que ha dado marcha atrás y ha anunciado que no le permitirá participar en el torneo de Roland Garros. El país galo ha anunciado que todos los participantes deberán tener la pauta completa de vacunación. No solo los jugadores, también el público y todas las personas que estén en el evento. Con lo que Djokovic no podrá acudir. El torneo comenzará a finales de mayo.