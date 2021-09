Donald Trump será comentarista del combate de boxeo entre Holyfield y Belfort

"Me encantan los grandes luchadores y las grandes peleas (...) Espero verlos este sábado por la noche y compartir mis pensamientos en el ring. No te pierdas este evento especial", ha dicho el presidente Trump en el comunicado de Triller.

Donald Trump es amante del boxeo y ha reconocido, en su libro 'The Art of the Deal', que llegó a dejar un ojo morado a su maestro de música de segundo grado.