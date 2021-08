"Dopaje tecnológico" o avance del deporte: las zapatillas 'Super Spikes' abren un debate en el atletismo

La idea viene de hace unos años, cuando las Nike Vaporfly de la compañía estadounidense marcaban la pauta. En Río 2016, los tres atletas que subieron al podio del maratón masculino las usaban, con el etíope Eliud Kipchoge colgándose el oro, así como la campeona en la competencia femenina, la keniata Jemima Sumgong. El principio era similar: suelas gruesas sobre placas curvadas de fibra de carbono. "Fueron los Juegos de las Vaporfly, aunque entonces nadie lo sabía ", escribe Alex Hutchinson, ex atleta del equipo canadiense y actualmente analista.

Pero no todo fue alegría. El campeón acusó a Benjamin, que corrió con unas Nike Maxfly que usan la misma tecnología de las Spikes, de llevar "esas cosas en sus zapatillas, que odio" . Para el flamante plusmarquista, el asunto tiene que ver incluso con la reputación de la disciplina. "En la media distancia puedo entenderlo por la amortiguación. Si quieres amortiguación puedes poner un colchón, pero si pones un trampolín creo que es una tontería, y creo que resta credibilidad a nuestro deporte ", dijo.

Aun así, Warholm debió explicar también que sus zapatillas, desarrolladas junto a Mercedes y Puma, no son exactamente iguales a las de la multinacional estadounidense. "Tenemos la placa de carbono", admitió el atleta, "pero hemos intentado hacerla lo más delgada posible porque esa era la forma en la que quería hacerlo Por supuesto que la tecnología siempre estará ahí , pero yo quería también reducirla a un nivel en la que pudiéramos comparar resultados".

Las voces más críticas creen que hay un "dopaje tecnológico". A Usain Bolt, la leyenda del atletismo, le parece injusto que el desarrollo de estas zapatillas esté permitido ahora, cuando tiempo atrás estaba prohibido por las autoridades deportivas. El jamaicano está convencido de que habría podido romper su propio récord mundial de 9,58 segundos, establecido en los Mundiales de Berlín de 2009. "[Mi tiempo estaría] por debajo de los 9,5 de seguro. Sin duda", señaló el múltiple campeón olímpico en una entrevista en The Guardian.

En cambio, el británico Sebastian Coe cree que las Spikes representan el avance del deporte y en particular del atletismo. "Estamos en un mundo de innovación. No quiero cortar la innovación que los fabricantes de zapatillas están logrando", señaló el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. "Hay un equilibrio, por supuesto. Tenemos un sistema que evalúa las zapatillas. El principio que intento mantener en todo momento es el de crear igualdad de condiciones, y creo que vamos a llegar a un punto en el que no habrá una ventaja importante en cualquier marca que lleves puesta", agregó.