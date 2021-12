Ecclestone, exjefe de Fórmula 1: "Hamilton no correrá el año que viene"

El subcampeón de Fórmula 1 de 2021, Louis Hamilton, lleva días en silencio en sus redes sociales. Y eso no ha hecho más que alimentar rumores de una supuesta retirada tras su decepción en Abu Dabi, dejando el título en manos de Max Verstappen . El exCEO de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, cree que esto ha sido el punto y final de la carrera del británico en el Gran Circo.

"Hace un par de días hablé con su padre, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios (...) Yo creo que se retira y no correrá el año que viene", ha dicho Ecclestone en una entrevista en el diario suizo Blick.