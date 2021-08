La emoción de Sergio Garrote tras ganar el oro en Tokio: "Venía aquí a desquitarme de todo"

Nada más ver el circuito creyó en sus posibilidades. "Se me movió algo por dentro porque es el terreno que más me gusta, soy escalador y me gusta el esfuerzo, subir", ha comentado Garrote tras la carrera. Su esfuerzo y el circuito que le han traído hasta aquí empezaron mucho antes. Hace 20 años. Sergio Garrote se lesionó gravemente la columna en un accidente laboral en una construcción y no ha podido volver a caminar.