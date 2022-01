La entrevista completa de Djokovic con los funcionarios australianos de frontera: “No, no estoy vacunado”

NIUS publica el extracto completo (al que ha tenido acceso The Guardian) de la entrevista que tuvo lugar entre Novak Djokovic y el funcionario de inmigración australiano

El nerviosismo del tenista serbio va poco a poco en aumento a medida que va entendiendo la gravedad de la situación

Djokovic espera, ya en libertad, la decisión sobre si podrá disputar o no el Open de Australia

Fueron horas de tensión resumidas en unas conversaciones muy jugosas entre un funcionario de inmigración y el número 1 del mundo, Novak Djokovic, que acaban de salir a la luz. Mientras se espera la última palabra del gobierno australiano y tras la decisión de un juez de permitirle disputar el Abierto de Australia, cada día se conocen más detalles de lo sucedido con el tenista serbio cuando le impidieron la entrada al país por no estar vacunado.

Con Djokovic ya entrenando, cuatro días después de ser retenido en un hotel de Melbourne, se acaba de conocer la conversación que mantuvo con los funcionarios de inmigración, donde él mismo aseguró que no estaba vacunado.

Interrogado por Sudhir R, un funcionario del Departamento del Interior, sobre por qué había viajado al país, Djokovic le contó que había ido a jugar el Abierto de Australia y tras preguntarle el oficial por su estado de vacunación fue cuando surgió el problema.

El Tribunal Federal de Circuito en Melbourne ha transcrito las cintas de lo sucedido, una conversación que ha recogido en sus páginas el periódico The Guardian y donde se puede observar cómo el tenista argumentó que tuvo covid en dos ocasiones y que para poder entrar en Australia (a pesar de las restricciones que impiden pasar al país a los no vacunados) Djokovic aseguró tener una exención médica emitida por el gobierno federal.

Esta es la entrevista reproducida por The Guardian.

ENTREVISTADOR: ¿Está vacunado?

DJOKOVIC: No estoy vacunado.

ENTREVISTADOR: Gracias. ¿Alguna vez has tenido Covid?

DJOKOVIC: Sí. Tuve Covid dos veces ... en junio de 2020 y recientemente, me dieron positivo, PCR el 16 de diciembre de 2021 ... También tengo los documentos para confirmar eso. Si quieres te lo puedo proporcionar.

En ese momento se suspende la entrevista mientras se fotocopian los documentos aportados por Djokovic. Cuando se reanuda a las 00.35 a.m., el número uno mundial confirma que su gerente completó su solicitud de visa y es cuando afirma que tiene una exención médica del gobierno federal.

ENTREVISTADOR: Bien, entonces esta carta aquí, la exención médica más o menos habla de un panel de revisión de Tennis Australia, ¿no habla del gobierno federal? Pero estás seguro definitivamente ...

DOKOVIC: Sí, el proceso fue, sí, el proceso fue dos independientes ... dos paneles médicos ... había uno que estaba relacionado con el gobierno federal seguro.

En este momento la entrevista se suspende por segunda vez. Se comprueba al reanudarla que Djokovic se ha confundido, y el certificado de exención que tiene es del gobierno estatal.

DJOKOVIC: Sí, acabo de consultar con mi agente ... este certificado de exención ha sido proporcionado por un panel de revisión médica experto independiente encargado por Tennis Australia y la decisión del panel ha sido revisada y respaldada por un panel de revisión de exención médica independiente del estado de Victoria Gobierno.

ENTREVISTADOR: Entonces antes me dijo que lo hizo el gobierno.

DJOKOVIC: Sí, yo, yo, bueno, probablemente cometí un error, no fue el gobierno federal, fue el gobierno de Victoria el que seleccionó el panel médico independiente que revisó junto con el Abierto de Australia.

ENTREVISTADOR: Eso está absolutamente bien, pero la cosa es como si usted [inaudible] viniera a Australia y estuviera prácticamente gobernado por el gobierno federal.

DJOKOVIC: Esto lo entiendo. Entonces, ¿necesita algún documento adicional de mi parte?

ENTREVISTADOR: Sí, si afirma que recibió correos electrónicos del gobierno federal ... porque, sí, queremos brindarle todas las oportunidades para brindar la mayor cantidad de información posible.

DJOKOVIC: Está bien. Bien, no, no recibimos ningún correo electrónico del gobierno federal. Esto es lo que obtuvimos del equipo médico de jugadores del Abierto de Australia, porque son los organizadores del evento, así que esto es lo que obtuvimos.

ENTREVISTADOR: Está bien, está bien.

DJOKOVIC: Y lo siento, me disculpo.

La entrevista se suspende a las 00:52 am, y Djokovic tiene que esperar otras tres horas antes de que se reanude a las 3:55 am. Es cuando se le envía un aviso de intención de considerar la cancelación de su visa.

ENTREVISTADOR: Así que voy a leer toda la información.

DJOKOVIC: No entiendo, estás cancelando mi visa, ¿o?

ENTREVISTADOR: Este es un aviso de intención de considerar la cancelación bajo la s 116 de la Ley de Migración de 1958. Entonces, una vez que le entregue este aviso, le daré como, ya sabe, 20 minutos, o lo que sea, si necesita más tiempo, puede solicitar eso, y debe proporcionarnos las razones por las que no deberíamos cancelar la visa.

DJOKOVIC: Quiero decir, realmente no entiendo qué más quieres que te proporcione. He proporcionado todos los documentos que Tennis Australia y el gobierno de Victoria me han pedido que haga en las últimas tres o cuatro semanas, esto es lo que hemos estado haciendo. Mi agente y yo hemos estado en comunicación constante con Tennis Australia y el gobierno del estado de Victoria, el panel médico ...

ENTREVISTADOR: Sí.

DJOKOVIC: Han permitido tener la exención médica para la vacunación Covid. Solicité, me aprobaron, realmente no sé qué más quieres que diga ... Realmente no entiendo cuál es la razón por la que no me permites ingresar a tu país, solo quiero decir, he estado esperando cuatro horas y todavía no logro entender cuál es la razón principal, como la falta de qué papeles. ¿Falta de qué información necesitas? ¿O?

ENTREVISTADOR: Ah, sí, así que solo voy a leerle toda la información y también le voy a dar una copia de esto ...

DJOKOVIC: ¿Entonces me estás dando legalmente 20 minutos para intentar proporcionar información adicional que no tengo? ¿A las 4 de la mañana? Quiero decir que me pusiste en una posición muy incómoda en la que a las 4 de la mañana no puedo llamar al director de Tennis Australia, no puedo relacionarme con nadie del gobierno del estado de Victoria a través de Tennis Australia. Solo que me pusiste en una posición muy incómoda. No sé qué más puedo decirte. Me refiero a que todo lo que ellos ... me pidieron que hiciera está aquí.

ENTREVISTADOR: Sí.

DJOKOVIC: Y no estaría aquí sentado frente a usted si no estuviera cumpliendo con todas las reglas y regulaciones establecidas por su gobierno. Entonces, no sé a qué me refiero, para mí es un poco impactante que lo hayan hecho. ¿Me van a dar el aviso para cancelar mi visa en base a qué? Si puede, esperamos a las 8 de la mañana y luego puedo llamar a Tennis Australia y luego podemos intentar resolverlo. ¿Pero ahora mismo? Todos tienen sueño… no sé qué más puedo hacer en este momento. Entonces, realmente, sé legalmente que estás siguiendo, pero simplemente no tiene ningún sentido. Quiero decir que he hecho todo lo que he podido. Ahora mismo puedo llamar a mi agente. Tú ... tú me dijiste que no usara mi teléfono, así que no me estoy comunicando con nadie, nadie sabe lo que está pasando.

ENTREVISTADOR: Mmhm.

DJOKOVIC: Pero realmente necesito que me entiendas porque me has estado dando respuestas muy vagas, o literalmente ninguna respuesta, durante las últimas cuatro horas ... la intención de considerar cancelar, que realmente no entiendo qué es medio.

El entrevistador explica que, según la Ley de Bioseguridad de 2015, existen requisitos para ingresar al territorio australiano, y que la infección previa con COVID-19 no se considera una contraindicación médica para la vacunación COVID-19 en Australia.

DJOKOVIC: Siento interrumpir, pero eso no es cierto. El panel médico independiente del gobierno del estado de Victoria ha declarado explícitamente que si se ha recuperado o si tuvo la prueba positiva de coronavirus y la prueba negativa de coronavirus en los últimos seis meses y tiene una cantidad suficiente de anticuerpos, es usted se consideran parte del proceso para obtener una exención médica. Así es como lo conseguí. Quiero decir que me comuniqué directamente con el gobierno del estado de Victoria, eso no es en absoluto cierto.

Luego, el entrevistador lee una larga declaración a Djokovic, diciéndole que las personas no vacunadas crean un mayor riesgo para la salud de contraer Covid-19 y transmitir Covid-19 a otras personas, lo cual afectará aún más al sistema de salud australiano. Agrega que si se cancela su visa, es posible que se le impida ingresar a Australia durante tres años. Luego le pide a Djokovic que firme un documento.

DJOKOVIC: No sé realmente qué hacer a las 4 a. M. Si me permites encender mi teléfono y hacer una llamada a mi agente e intentar comunicarme con gente de Tennis Australia, no hay absolutamente ninguna manera de que me ponga en una posición para venir y sentarme aquí contigo y definitivamente lo haría. Llamo mi atención, la atención de mi agente o del equipo de personas a mi alrededor que la regulación de Covid de seis meses no estaba en su lugar.

ENTREVISTADOR: Está bien, pero necesito pasar por este proceso, así que está bien si no quiere firmarlo, pero aún así lo haré, haré una fotocopia, se la daré, así que... Solo voy a decir que no vas a firmar.

DJOKOVIC: Bien, entonces, ¿puedes explicarme si me permitirás obtener más información a través de mi teléfono con mi agente?

ENTREVISTADOR: Entonces no en esta etapa, una vez que termine esto o suspenda esta entrevista volveré y se lo haré saber.

La entrevista se suspende por cuarta vez a las 4.23 a.m. Antes de reanudarse nueve minutos más tarde para autorizar a Djokovic a usar su teléfono.

Tras esto de nuevo se suspende la entrevista antes de reanudarse a las 5.20 a.m., cuando se le dice a Djokovic que lo trasladarán a un hotel en la ciudad.

DJOKOVIC: ¿Pero ese hotel? ¿Es como un hotel Covid o es lo que es?

ENTREVISTADOR: No, no sé el nombre, es solo un lugar ... Supongo que el departamento ha contratado al hotel para permitir que las personas ... que se hayan negado a ingresar al país se queden en el hotel allí.

DJOKOVIC: Está bien. Entonces, ¿eso significa que puedo llevar mis maletas conmigo o?

ENTREVISTADOR: Lo primero es que solo quería ver ... cuál es su respuesta al NOIC, aviso de intención de cancelar para considerar la cancelación, entonces, ¿tiene algo que decir, por qué la visa no debería, por qué no deberíamos considerar cancelar? ¿la visa?

Djokovic vuelve a exponer sus razones por las que debería permitirsele el visado. Luego, la entrevista se suspende por sexta vez a las 6.14 a.m. Antes de reanudarse a las 7.38 a.m cuando se notifica a Djokovic que el gobierno australiano tiene la intención de cancelar su visa en virtud de la sección 116 de la Ley de Migración de 1958 .

ENTREVISTADOR: Se informará a otras agencias relevantes que su visa ha sido cancelada. Um, esta es la notificación y son las 7:42 am. Um, depende de usted, su elección si desea firmar.

DJOKOVIC: No.

ENTREVISTADOR: Está bien. Voy a invitar a otro oficial a la habitación y ella te detendrá.

OFICIAL DETENIENDO: Mi nombre es Beck, soy un oficial de la Fuerza Fronteriza Australiana. Me ha llamado la atención que usted es un no ciudadano ilegal en Australia. 20 Por lo tanto, lo detengo bajo la sección 189 (1) de la Ley de Migración de 1958 a las 07:43 horas del 6 de enero de 2022. Ahora lo dejo con mi colega.

DJOKOVIC: Ah, solo con respecto al siguiente paso, ¿me acompañarán a un hotel?

ENTREVISTADOR: Sí, el siguiente paso será que te acompañen a un hotel. Allí es donde se quedará, y luego informará a la aerolínea, y una vez que obtengamos más información (SERCO - es otra agencia que se encarga de ello) - te informarán y luego te llevarán de regreso al aeropuerto.

DJOKOVIC: Está bien. ¿Qué aerolínea eres? Porque yo, ¿tengo alguna decisión sobre adónde iré o viajaré? Porque puedo comprar mi propio boleto para volver.

ENTREVISTADOR: Sí, eso es correcto. Prácticamente de la forma en que funciona, independientemente de la aerolínea con la que haya volado, les informaremos y es su responsabilidad. Entonces viniste con… DJOKOVIC: Emirates, sí, así que volveré a Dubai.

ENTREVISTADOR: Sí. Entonces, si no tiene más preguntas, sí, simplemente cesaré esta entrevista.

DJOKOVIC: Está bien.

ENTREVISTADOR: Muy bien, entonces la entrevista se interrumpirá a las 7:45 am del 6 de enero de 2022.

Tras esta conversación llevaron a Djokovic a un hotel de detención del gobierno.