Damián Quintero, listo para una medalla en Tokio con el karate, deporte que debuta en sus últimos JJ. OO.

Quintero llegó al karate por casualidad: su madre le apuntó para frenar su hiperactividad

Que el karate ceda su plaza en los JJ. OO a prácticas como el 'break dance' "no es sólo una decisión deportiva”

“No ha habido ni un sólo día desde 2015 que haya dejado de pensar en Tokio”

Tiene 113 medallas y ha logrado hitos que ningún karateka en la historia jamás había logrado. 32 oros, 28 platas y 16 bronces en su palmarés internacional y otros 37 metales a nivel nacional. Campeón del mundo, de Europa, de España y número 1 en el ranking mundial, Damián Quintero es, junto a Sandra Sánchez, la gran esperanza española para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Será la primera y última participación del karate en unos juegos, porque en París 2024 este deporte ya no tendrá sitio. Ha dejado su hueco a otras disciplinas como el break dance.

Quintero, argentino de nacimiento, llegó a España con tan sólo cinco años. Su madre, odontóloga, y su padre, taxista, decidieron emprender un nuevo rumbo junto a sus hijos. Su primer destino era Australia, pero se decidieron por Málaga, una ciudad de la que están completamente enamorados.

Obsesionado con Tokio

Con 18 años se fue al centro de alto rendimiento de Madrid. Pero no dejó de lado sus estudios: cursó Ingeniería Aeronáutica y tiene dos máster, en Estructuras Aeronáuticas y en Gestión Deportiva.

El karate le llegó por casualidad cuando su madre decidió apuntarle para frenar su hiperactividad. Y ahora da gracias todos los días cada vez que pisa un tatami. Tiene una obsesión: Tokio. No ha habido ni un sólo día desde 2015 que haya dejado de pensar en ello.

Pregunta: Tu familia no va a poder acompañarte esta vez a Tokio

Respuesta: Es una de las grandes penas que tengo. Que mis padres no vengan conmigo a los Juegos Olímpicos por culpa de la pandemia. Nunca me han fallado y no se han perdido ni un solo torneo. Pero es lo que hay.

P. ¿Cómo surgió el karate en tu vida?

R. No surgió de la familia. Fue por practicar algo distinto. Jugaba al fútbol y al baloncesto pero enfrente había un gimnasio de karate. Algunos amigos míos también iban a clase y empecé a practicarlo por hacer algo distinto. Era hiperactivo y tenía que calmarme un poco.

P. ¿Eres consciente de lo que has logrado? ¿Te has parado a pensarlo?

R. Uno no se para a pensar en ello hasta que se retira. Cuando termina un torneo pongo el contador a cero y busco nuevos objetivos. No pienso si por ejemplo he conseguido 10 oros en campeonatos de España. Tengo la mente en el siguiente torneo. Prefiero no perder la concentración. Ya tendré tiempo el día de mañana para repasar todo lo que he hecho.

P. ¿Cómo afrontas los JJOO de Tokio, como una obsesión o como un premio a tu trayectoria?

R. Ambas cosas. Es una obsesión porque se está alargando demasiado. En 2015 dejé el trabajo porque sonaban las campanas antes de los Juegos de Río de que el karate podría llegar a ser olímpico. Y ya han pasado cinco años. Desde entonces pienso en Tokio todos los días aunque no dejo de lado campeonatos nacionales, ni europeos ni mundiales.

Mi propósito es llegar y luchar por la medalla en Tokio. Es el sueño de todo deportista llegar a esta cumbre deportiva, al evento deportivo más grande a nivel mundial.

P. Primera participación del karate en unos JJOO y lo retiran para la próxima cita olímpica. ¿Qué piensas cuando ves que el karate no va a estar en París y sí lo está, por ejemplo, el breakdance?

R. Ha habido mucha polémica. No voy a entrar en si el breakdance es un deporte o no. Tengo el máximo respeto por ellos. Creo que hay sitio para todos. Pero lo que pienso es que hay que remodelar un poco, reajustar las pruebas y calendarios con deportes que no han entrado nunca.

Vamos a debutar en Tokio, todavía no hemos llegado a Tokio y ya nos sacan para el siguiente. No hay feedback, no sabemos cómo va a funcionar, no hay ningún informe que diga si valemos o no, si gusta o no. Creo que personalmente tenían que haber esperado a que el karate debutara en los Juegos. Pienso que no son sólo decisiones deportivas. El comité organizador para París 2024 ha decidido que no debemos ser deporte olímpico por alguna razón. Nos extraña bastante porque Francia es una gran potencia mundial en el mundo del karate.

P. ¿Por qué el judo y el taekwondo sí tienen su sitio fijo y el karate no?

R. No lo sé. En Seúl 88 debutó el taekwondo, es más parecido al karate que el judo. No sé si es que trastoca un poco que entre en competición el karate porque hay cierto recelo…

P. Te enfrentarás contra japoneses en Japón y con público local… ¿presión?

R. Toda la vida ha sido así en cualquier país al que vayas. Los japoneses son una potencia a nivel mundial. Mi gran rival es japonés, Ryo Kiyuna, pero hay que pensar que son factores externos. Hay que creer en el 'fair play'.

Si llegara a una hipotética final los árbitros tendrán que decidir. Yo lo único que pienso es en centrarme en mi kata, creo que esa es la clave. Lo bueno que tiene nuestra modalidad es que no dependemos de adversario. Sólo soy yo el que tengo que controlar mis nervios y pensar que es mi momento para hacer mi mejor kata.

P. Empezaste a trabajar con el psicólogo Pablo del Río. ¿En qué te está ayudando?

R. Llevo muchos años trabajando con él. Al final te ordena emocionalmente y te hace ver las cosas tal y como son. Me ayuda a centrarme, a imaginarme la situación en la que voy a encontrarme y hacemos técnicas de concentración para no dejarme influenciar por nada externo.

P. ¿Qué es lo más importante para hacer un kata perfecto?

R. Hay que equilibrar el cuerpo, la mente, el espíritu y el corazón. El cuerpo lo maneja todo, te desplaza, con él realizas el kata. La mente te ayuda a centrarte y luego hay una cosa que es difícil de explicar: la diferencia está en el corazón que pongas y eso se percibe por parte de los árbitros y del público. Hay que llegar a ese punto de equilibrio para que los árbitros se sorprendan y no puedan quitar la mirada de ti.

P. ¿Qué te ha enseñado el karate en tu vida?

R. Estabilidad, equilibrio y aprender a abordar situaciones complejas. Todo es mucho más tranquilo. Un karateka lo es para toda la vida. Para ello hay que sacrificarse mucho.

P. ¿Se puede ganar la vida sólo con el karate?

R. Si te conviertes en maestro sí. En mi caso, también. Soy karateka y deportista profesional y gracias a la beca ADO puedo dedicarme a ello. Pero vengo de una época en la que no se podía vivir de esto. En otros campeonatos puedes ganar algunos premios pero no es ni el 5 ni el 10% de lo que puedes ganar con una beca ADO.

P. ¿Cómo has vivido la pandemia y que todo se haya paralizado para Tokio?

R. Al principio era un varapalo tremendo. Los juegos se tienen que preparar durante años. Hemos tenido que paralizarlo todo porque tenías desde hace mucho tiempo fijado ese objetivo. Es un año que trastoca todos tus movimientos. Pero pasó el berrinche y nos pusimos manos a la obra. Empezamos otra vez a planificar, entrenar, aunque aún no lo estamos haciendo con tranquilidad absoluta.

Tenemos que competir con mascarilla pero hay que adaptarse a todo porque es la misma situación para todos y pensar en positivo. Tienes dos opciones, o quedarte en casa llorando o seguir hacia delante y lo que venga, nos lo comemos.

