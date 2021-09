La equipación de los esports, un negocio que ya compite con clubes de fútbol profesional

El negocio que mueven los productos de merchandising de los equipos de esports sigue subiendo peldaños a velocidad vertiginosa. Sus beneficios no sólo se generan a través de patrocinadores o premios por torneos, la venta de equipaciones y productos de merchandising pueden llegar a aportar cantidades económicas similares a los de un club de fútbol profesional. Un filón que ha llamado la atención al jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, comprando junto al streamer Ibai Llanos, una licencia para competir en la Superliga del videojuego League of Legends (LOL). Ambos se han aliado para fundar un club que aún no tiene nombre.