La escapada de Marcelo y su familia a la playa acaba en 2.700 euros de multa

El futbolista del Real Madrid Marcelo Vieira y su familia han sido propuestos a una multa de 2.700 euros por su escapada a Valencia el pasado fin de semana. La sanción de la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana se basa en el incumplimiento del cierre perimetral de la autonomía y en no llevar mascarilla en vía pública.

Tal y como han informado a EFE desde la Conselleria, se ha aplicado una multa de 600 euros para cada uno por no respetar el cierre (cuatro en total). También se ha interpuesto una de 100 euros para tres miembros de la familia por no llevar mascarilla, ya que su hija pequeña no está obligada a llevarla por su edad.