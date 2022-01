España se rinde ante la leyenda de Nadal y se vuelca con su gesta en Australia

La Casa Real ha aplaudido la victoria: " Rafa, se nos acaban los calificativos . No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo, lo representas tú", ha señalado la Casa Real en una publicación en su cuenta de Twitter.

El que sí tenía calificativos era el presidente del Gobierno: " Eres el más grande, @RafaelNadal! ", ha escrito Sánchez en sus redes sociales tras un encuentro épico en el que el balear lo ha dado todo en la pista ante un Daniil Medvedev que no se ha rendido en ningún momento. Más de cinco horas de final que agranda la leyenda del tenista español y que el presidente ha reconocido con es escueto mensaje.

Nunca había remontado una final de un 'Grand Slam' marchando dos sets abajo, pero el de Manacor no entiende de estadísticas, solo de lucha, de persistencia y de no darse por vencido. Por eso, no bajó los brazos cuando todo parecía perdido, cuando lo hubiese hecho cualquier otro tenista en el circuito, y dio la vuelta a su duelo ante el número dos del mundo para encaminarse de manera firme hacia el Olimpo del tenis mundial.