Las lágrimas de Pedri tras la derrota

No pudo ser. La selección española perdió en los penaltis ante Italia. Los errores de Dani olmo y Álvaro Morata hicieron que cayera eliminada con la cabeza alta ante Italia. Con esa derrota los jugadores se hundieron. Hasta el llanto. Desde Pedri, el jugador más joven, hasta Jordi Alba, uno de los veteranos, que tampoco pudo evitar las lágrimas.

El ex jugador de la UD Las Palmas, protagonista absoluto de esta Eurocopa mostró su parte de niño de 18 años y lloró tras la eliminación de La Roja. Luis Enrique y Thiago consolaron al canario tras el primer 'palo' en su trayectoria deportiva. Él después quiso agradecer a todos, a afición y a compañeros, el apoyo.

Luis Enrique quiso tener unas palabras para el en la sala de prensa: "¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta. Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto con 18 años a nadie en Eurocopa, Mundiales o Juegos Olímpicos, es algo fuera de toda lógica. Encantado que se suban al carro de Pedri muchos más", sentenció.