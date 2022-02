La Euroliga de baloncesto también suspende a los equipos rusos

Los equipos rusos CSKA Moscú, UNICS Kazan y Zenit de San Petersburgo en la Euroliga y del Lokomotiv Kuban Krasnodar no podrán participar en la competición europea de baloncesto. La Junta Ejecutiva de Accionistas de ECA, tras una reunión telemática celebrada este lunes, decidió suspender su participación por el conflicto que Rusia mantiene con Ucrania , según ha informado la propia competición en un comunicado.

"La Euroliga monitorea continuamente la evolución de la situación. En caso de que no evolucione favorablemente, se anularán todos los partidos de la temporada r egular contra equipos rusos para configurar la clasificación de las ligas", añadió.

"El deporte no es política y no debe ser interferido por la política, pero no podemos quedarnos pasivos ante una crisis social tan terrible con tanto sufrimiento de personas inocentes y, al mismo tiempo, viendo el apoyo que nuestras comunidades en todo el mundo", expresó sobre la decisión de suspender la participación de los equipos rusos.