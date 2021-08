Eva Moral conquista el bronce en la clase PTWC del triatlón: "Al llegar a meta solo lloraba y pensaba en mi familia"

La madrileña mantuvo la buena racha de la 'Paratriarmada', que se marcha del Parque Marino de Odaiba con cuatro medallas de seis pruebas posibles

Jairo Ruiz, medalla de bronce hace cinco años, no pudo estar en la pelea por las medallas y finalizó octavo

La triatleta madrileña Eva Moral alargó la 'fiesta' del triatlón español en los Juegos Paralímpicos de Tokio, al conquistar la medalla de bronce en la categoría PTWC para personas en silla de ruedas y dando a la delegación española su decimoquinta medalla en la cita, mientras que el almeriense Jairo Ruiz, bronce en 2016, fue octavo en la categoría PTS5 para personas con discapacidad física.

La española, debutante en unos Juegos, mantuvo la buena racha de la 'Paratriarmada', ganadora el sábado de tres medallas, y que se marcha del Parque Marino de Odaiba con cuatro medallas de seis pruebas posibles, confirmando el potencial del equipo, compuesto por siete deportistas, y las expectativas que había sobre él.

Moral, de 39 años, partía con opciones de poder pelear por los metales y supo superar todos los obstáculos que se encontró en todos los segmentos, a excepción del último, la carrera en silla, donde labró su valioso tercer lugar. La estadounidense Kendall Gretsch se hizo con el oro y la australiana Lauren Parker, con la plata.

La triatleta española se mostró muy emocionada y feliz por el bronce tras una carrera en la que le pasó "de todo" y en la que tuvo "mente fría". "Al principio pensaba que estar aquí era ya un regalo y un sueño porque somos las diez primeras del mundo y es un privilegio, pero es cierto que cuando estás entrenando y te sale un entrenamiento fuerte piensas en más cosas. Los técnicos confían más en mí que yo, y cuando te lo crees, te da miedo verbalizarlo. Todavía no me lo creo y todavía me queda mucho por llorar", señaló Moral tras la carrera.

La madrileña estaba "muy contenta y muy feliz", aunque confesó que le había pasado "de todo en la carrera". "Nadando me he desviado un montón y no era capaz de ver la boya de vuelta, pero he salido en la posición que quería y que podía salir, que era detrás de la holandesa, que sabía que en la bicicleta soy más fuerte que ella", apuntó.

"Del segmento de silla no me acuerdo de las dos últimas vueltas porque el cerebro te da mil vueltas. Al llegar a meta no podía ni darle al aro y sólo lloraba y pensaba en mi familia, esto es brutal", se sinceró Moral.

La madrileña no escondió que este triatlón paralímpico "ha sido la carrera más dura por la presión, por los nervios". "Antes de una carrera me pasa mucho pensar en no defraudar a nadie, que sé que no lo hago porque he trabajado duro y soy superterca, pero agradezco a todos los patrocinadores que han apostado por mí sin saber lo que podría conseguir, a mi familia y a todo mi club del 401", subrayó.

Sobre el éxito del triatlón español en Tokio, cree que se debe a que "hay mucho talento" y a que también son "muy constantes y trabajadores desde el primero al último del equipo". "No nos hemos venido abajo y la federación está ahí apoyándonos, pero necesitamos más apoyo, más medios y más visibilidad", remarcó la española.

"Al deporte paralímpico le queda mucho por hacer y ojalá que seamos un referentes, para las mujeres en mi caso y que muchas niñas se animen a hacer triatlón y quieran seguir mi camino. Yo estoy dispuesta a ayudarlas en lo que sea y dispuesta a ayudarlas en lo que sea", añadió Moral.

Finalmente, entre sus agradecimientos, no se quiso olvidar de "la gente" del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y que le han dado "tanto" cuando tuvo su accidente. "Tampoco hace tanto que me pasó y esta medalla es por todas esas personas que lo pasan mal y creen que la vida se ha acabado ahí, pero no, sigue y es estupenda, ganes o no medallas. Hay que hacer lo que te apasione", sentenció emocionada.

Jairo Ruiz finaliza octavo en PTS5

En cambio, no hubo tanta suerte en la prueba de PTS5 para triatletas con discapacidad física donde el español Jairo Ruiz, medalla de bronce hace cinco años en la brasileña playa de Copacabana en el estreno de este deporte en el programa, no pudo estar en la pelea por las medallas.

El almeriense reconoció que se vio sorprendido por lo rápido que se salió en el segmento de 750 metros de natación, de donde salió séptimo, y a partir de ahí no pudo reengancharse en ningún momento a las posiciones delanteras. El oro fue para el favorito, el alemán Martin Schulz, que defendió su condición de campeón paralímpico.

"La sensación es lógicamente mala, agridulce. Me he preparado para pelear por todo, también por ser octavo, pero no estoy nada satisfecho. Creo que por mi nivel y por todo lo que he entrenado y me estaba encontrando, podría pelear por más, así que desde la semana que viene quiero preparar ya la clasificación para París y subir de nuevo al podio de unos Juegos, que es lo más grande a lo que se puede aspirar", señaló ante los medios.

El español indicó que no estuvo "a la altura" y que desde la natación ya estuvo "fuera de la carrera". "No hay excusas, los demás han sido mejores, hay que entrenar más. Un diploma es un gran logro para mí y el triatlón español, y estoy contentisimo por mis compañeros", admitió Ruiz.