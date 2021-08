Federer pasará de nuevo por quirófano y estará "muchos meses" fuera del circuito

El tenista suizo Roger Federer anunció este domingo que tendrá que pasar por quirófano de nuevo por sus problemas en la rodilla , lo cual le hará perderse "muchos meses" de acción en las pistas, sabedor de que no será fácil su regreso pero con ese objetivo.

"Quería daros una última hora de lo que está sucediendo desde Wimbledon. Como podéis imaginar, no está siendo fácil. He estado pasando muchos exámenes médicos después de que empeoré durante la gira sobre hierba y en Wimbledon", explica el suizo.

El campeón de 20 'grandes' colgó un vídeo en su cuenta de Instagram para dar la noticia de que, a sus 40 años, de nuevo tendrá que pasar por quirófano, por tercera vez en poco más de un año. "Me han recomendado que para estar mejor a medio y largo plazo necesito otra operación. He decidido hacerlo", apuntó el de Basilea, quien hace apenas un par de días habló de un futuro "un poco incierto". El suizo no ha especificado la fecha de la operación.