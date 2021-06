Felipe Reyes, en su retirada del baloncesto: "Quiero devolverle a este deporte lo mucho que me ha dado"

El presidente del Real Madrid le ha impuesto la insignia de oro y brillantes del club

El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, se ha despedido este jueves del club blanco, y ha confirmado su retirada del baloncesto profesional. En un acto institucional presidido por Florentino Pérez, el jugador madrileño ha cerrado su etapa en la alta competición, junto a compañeros como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez.

El presidente del club ha reconocido que el que fuera uno de sus primeros fichajes para la sección de baloncesto, "se ha acabado convirtiendo en uno de los referentes de este deporte en Europa". "Eres el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid de baloncesto con 1046 partidos", le ha recordado Florentino para mencionar algunos de sus récords.

"Estamos ante uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos, que ha conquistado todos los corazones. Querido Felipe, hoy debes sentirte muy querido por la familia del Real Madrid", le ha reconocido el presidente merengue.

Tras el reconocimiento del presidente, llegó el turno de palabra de Felipe Reyes. "Quería dar las gracias a todos. Qué difícil es. Es el momento que ningún deportista quiere que llegue. Lo he disfrutado al 100'%. Me he dejado el alma en cada momento. Me siento muy orgulloso de haber podido vestir la camiseta de los dos mejores equipos de Madrid y de la selección", comenzó diciendo el jugador ya retirado, que ha dejado una puerta abierta a seguir ligado al basket. "Quiero devolverle a este deporte lo mucho que me ha dado. No sé el rumbo que tomaré", ha explicado emocionado Felipe Reyes.

"Voy a echar de menos a mis compañeros en el vestuario, su paciencia,. su cariño, como me han tratado y cómo nos uníamos en las derrotas y en los viajes, donde lo hemos pasado muy bien".

"Quiero dar las gracias al Real Madrid. Me lo habéis enseñado todo. He aprendido unos valores más importantes que los títulos. Me habéis hecho mejor jugador, pero sobre todo mejor persona. En estos últimos años he intentado transmitir este legado a los más jóvenes. Espero haberlo logrado", ha manifestado el deportista.

Tras su discurso, el Presidente Florentino Pérez le ha impuesto la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.

Confesiones de su larga carrera en rueda de prensa

Tras el acto de despedida, Felipe Reyes ha atendido a las preguntas de los medios a través de videoconferencia. "Para mí mi familia es lo más importante. El baloncesto me ha dado alegrías, pero mi familia siempre ha estado en los buenos y malos momentos", ha reconocido el exjugador de baloncesto.

"Me llevo el cariño de la gente y que me vean como alguien que lo ha dado todo con muchísima humildad. Eso me lo inculcaron siempre mis padres".

"Han sido muchos momentos especiales en toda mi carrera. Desde mi debut con Estudiantes, hasta la Euroliga de Madrid... y con la Selección, el mejor momento fue el Mundial de Japón".

"Momentos fuera de las canchas son muchos. Sobre todo, como nos unían las derrotas. O como cuando hicimos que Ricky Rubio nos recogiera hamburguesas en los Juegos Olímpicos por ser el novato".

"Recuerdo especialmente mis enfrentamientos con Scola, pero siempre con compañerismo y respeto".

"Recibir una ovación por parte de todas las aficiones en la Copa del Rey el año pasado para mí fue un momento muy emotivo".

Un palmarés de altura

Se pone fin así a una carrera de más de dos décadas en la élite en la que ha conquistado un total de 23 títulos con el Real Madrid (dos Euroligas, una Eurocup, una Intercontinental, siete Ligas, cinco Copas del Rey, seis Supercopas y una Copa Uleb), y hasta 10 medallas con la Selección Española de Baloncesto (cuatro oros - Mundial de 2006 y Eurobasket de 2009, 2011 y 2015-, cuatro platas -Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 y Eurobasket de 2003 y 2007- y dos bronces en el Eurobasket de 2001 y los Juegos de 2016).