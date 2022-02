La FIFA expulsa a Rusia del mundial de Catar y del resto de competiciones internacionales

La FIFA ha decidido expulsar a la selección rusa y a los clubes rusos de sus competiciones, como han adelantado diferentes medios especializados. Por lo tanto Rusia no podrá disputar el Mundial de fútbol en Catar este año. El Spartak de Moscú no podrá jugar en la Liga de Europa, por decisión de la UEFA. La decisión llega solo un día después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación anunciase que no se podrían disputar encuentros internacionales en Rusia y de que esta no podría utilizar su nombre, bandera e himno.