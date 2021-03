El Gobierno no permitirá público en la final de la Copa del Rey ya que "no es adecuado, ni oportuno, ni conveniente"

Darias ha hecho una llamada al "principio de prudencia y preocupación" . "Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente", ha dicho la titular de Sanidad.

Así, ha apuntado que ante este evento deportivo que podría contar con "más de 10.000 personas" y con la situación epidemiológica actual entienden "que no es posible" la asistencia del público al estadio el próximo 3 de abril. "Este Ministerio va a trabajar intentado buscar consenso para que esa asistencia del público no se produzca", ha defendido.

"No es razonable" que haya público

"No parece, por tanto, el mejor momento para invitar al público a asistir a un encuentro", ha afirmado Zupiria, quien ha subrayado que lo que se está haciendo, a través de las restricciones a la movilidad y a ciertas actividades, es pedir a la gente "que no se aglomere y que no se reúna en su domicilio con unidades no convivientes".