Florentino Pérez, sobre la carta de despedida de Zidane: "El que la escribió no fue él"

Las salidas de Sergio Ramos, Zidane... y Casillas

Florentino Pérez ha aclarado que a Sergio Ramos le comunicaron que tenía un plazo, tal y como el jugador reconoció en su rueda de prensa de despedida . "Todo lo que tenía que decir del tema de Sergio Ramos, ya lo he dicho. Le ofrecimos un contrato y le dijimos que tenía un plazo y él no lo admitió. Le irá muy bien seguro y esta es su casa y podrá volver. La vida continúa", explicaba el dirigente.

"Conociendo a Zidane, no me sorprendió su marcha. La vida de entrenador es muy dura. Luché para que se quedara, estuve toda la tarde con él. No he leído la carta de despedida, el que la escribió no fue él. Le deseo lo mejor. Tiene la ilusión de ser seleccionador de Francia y seguro que lo conseguirá", dijo.