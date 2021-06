Florentino Pérez, en la despedida de Ramos: "No es un día fácil. Has sido muy especial para mí"

"No es un día fácil. Has sido alguien muy especial para mí. Esta será siempre tu casa y serás uno de los grandes embajadores del Real Madrid", ha dicho Florentino Pérez.

"No olvidaré aquél 8 de septiembre de 2005 cuando llegó al Real Madrid. Fue mi primer fichaje de un jugador español (...). Los madridistas te llevarán siempre en su corazón. Gracias por todo lo que has dado a nuestro club", explica Florentino.

"Para los madridistas que aman este club siempre serás el hombre de la Décima. Quiero tener palabras de cariño para tu familia que han estado en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Siempre junto a ti (...). Es muy difícil lograr en el Real Madrid todo lo que has conseguido. Has marcado 101 goles y has jugado 671 partidos. Serás uno de los grandes capitanes de la historia", continúa.