Florentino Pérez insinúa la salida de Ramos del Real Madrid: "Yo le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala"

El presidente del Real Madrid no quiso ahondar más en el asunto sobre una hipotética salida del defensa de Camas (Sevilla), que está en cuarentena por covid-19. "De momento tenemos que arreglar esta temporada", aseguró Pérez.

Recuperar la ilusión

"Cada 'x' tiempo, el Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado muchísimo y han pasado muchas cosas, pero hay que moverlo y recuperar la ilusión, que no es fácil por las dificultades que tenemos ahora, y en ese trabajo estoy", expresó Florentino Pérez en una entrevista en el programa 'El Chiringuito'.

El mandatario reconoció que "es difícil cambiar si vas ganando Copas de Europa" y aseguró que "hace años" que no habla con Kylian Mbappé. "Sólo sé de él lo que leo en los periódicos, que no siempre es verdad", advirtió. "Yo hago todo lo posible para que el Real Madrid no pierda el lugar que le corresponde y con eso los madridistas saben que hago todo lo que pueda. Vamos a ingresar 600 millones en lugar de 900, pero también el club estaba quebrado en el 2000 y lo arreglé", añadió.