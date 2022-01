Francia abre la puerta a que Djokovic juegue en Roland Garros en mayo

Después de ser deportado de Australia y no poder defender su título en el Abierto del país , Novak Djokovic podría jugar en el próximo de los Grand Slam de tenis , a pesar de no estar vacunado. Se trata de Roland Garros, que arranca en París (Francia) a finales de mayo.

Inicialmente parecía el número uno del mundo no sería bien recibido en el torneo francés bajo una nueva ley destinada a excluir a los no vacunados de los estadios, restaurantes, bares y otros lugares públicos. A medida que surgieron preguntas sobre la posibilidad de Djokovic de jugar o no en Francia, la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, había dicho que la nueva normativa sería la misma "para todos los espectadores, practicantes y profesionales, franceses o extranjeros".