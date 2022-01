Francia rectifica y no permitirá a Novak Djokovic jugar en el Roland Garros

Nuevo revés para el tenista serbio Novak Djokovic. Francia ha dado marcha atrás y ha anunciado que no le permitirá participar en el torneo de Roland Garros. El país galo ha anunciado que todos los participantes deberán tener la pauta completa de vacunación. No solo los jugadores, también el público y todas las personas que estén en el evento. Con lo que Djokovic no podrá acudir. El torneo es a final de mayo.