La prueba de flotabilidad de la gabarra del Athletic: estará en el agua pero no se utilizará para posibles festejos

Desde el Gobierno vasco se ha advertido de que se trata de comprobar su estado, no de prepararla para posibles festejos: "Que nadie piense en celebrar nada el 4 de abril". No quieren que se repita los incidentes tras la aglomeración de aficionados celebrando el título de la Supercopa de España. No obstante, cientos de seguidores se han acercado a los alrededores del museo, soñando con el momento en el que verán como hace décadas a los jugadores subidos en la embarcación celebrando los títulos.