Galicia acoge la carrera 'non-stop' para los más duros: 630 km. en menos de una semana casi sin dormir

Su objetivo es completar el recorrido disfrutando y sin dejar ningún punto de control atrás: ''Si ves que no llegas a una baliza puedes recortar, pero pierdes puntos y eso no interesa'', explica David. Preguntados sobre qué les lleva a afrontar un reto tan exigente, no lo dudan: ''Vas a sitios a los que de otra forma no llegarías, estás en contacto con la naturaleza al 100%''. Su gusto por la aventura y su fortaleza física y mental completan las ganas: ''Mi novia me dice que estamos locos, que si me encuentro mal que pare, cosa poco probable'', cuenta David antes de matizar: ''seguramente me encuentre mal, que pare lo dudo'', bromea.