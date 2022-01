La 'maestra' Garbiñe Muguruza cae en segunda ronda del Open de Australia

La 'maestra' de 2021 vio cortadas de raíz sus aspiraciones de brillar en el 'grande' en el que fue finalista en 2020 después de no encontrar su mejor tenis y estar siempre a merced de lo que quiso dictar en la Rod Laver Arena su rival, 61 del mundo y que le había arrebatado el año pasado el título en la hierba de Berlín.

La doble campeona de 'Grand Slam' no estuvo fina y nunca dio la sensación de tener opciones, víctima de la agresividad de la francesa al resto y de su errático día desde el fondo de la pista. La de Caracas cedió hasta 12 bolas de rotura y conectó 33 errores no forzados, mientras que no tuvo ni una sola oportunidad con el servicio de Cornet, que siempre llevó la iniciativa en la pista.