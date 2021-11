Garbiñe Muguruza se corona "maestra" y hace historia en el tenis español

"He pensado 'ya, por fin, lo he conseguido, esta temporada se ha acabado. Pero he conseguido el trofeo que tanto ansiaba, mi motivación máxima ha sido que también iba a ser aquí, en México. Esa sensación de que lo has conseguido es lo más. Esto prueba de que si he estado antes, puedes hacerlo otra vez. No sé en qué nivel ponerlo, es el masters, es especial", así se pronunciaba la hispano-venezolana en la rueda de prensa tras ganar el título.