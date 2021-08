García-Marquina, bronce en la crono de bicicletas de mano H3: "El Hospital de Parapléjicos forjó lo que soy"

"No tengo palabras. Las primeras son para mi mujer, hijos, padres, abuelos, hermana... Estoy aquí por ellos y porque conocí a un amigo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo, ese hospital forjó lo que soy hoy ", indicó García-Marquina tras la prueba.

El gaditano confesó estar "exhausto" después de lidiar con un recorrido que no le favorecía "nada". "He salido con un poco de miedo, sabía cuales podrían ser mis capacidades porque era muy duro para mis características. He salido mejor, pero la segunda vuelta es la que me ha penalizado", comentó.