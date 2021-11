Gareth Bale regresa de Gales al Real Madrid otra vez lesionado y podría estar tres semanas de baja

El jugador galés, que llegó a reconocer en una rueda de prensa previa al duelo que no estaba en las mejores condiciones , llegó a disputar 46 minutos este sábado en el partido ante Bielorrusia, pero no pudo participar el martes ante Bélgica por molestias en uno de los gemelos.

Ya de regreso al Real Madrid, los servicios médicos del club confirmaron la lesión del galés, que podría apartarle casi un mes de los terrenos de juego (hasta mediados de diciembre), aunque el conjunto blanco no ha emitido parte médico por expreso deseo de Gareth Bale.

Bale disputó su partido número 100 con la selección británica y aseguró que no iba a forzar: "Tengo que ser cauteloso, pero daré el 100%" , dijo en la rueda de prensa previa al partido ante Bielorrusia.

"Todavía me siento como un niño cuando veo a Gales y no juego. Es mi país, es una conexión especial, y cuando empiezas a jugar para la selección nacional, traes esa conexión contigo. Somos todos iguales. Nos encanta jugar para Gales. Ha sido un viaje increíble, comenzó cuando era muy joven y todavía no ha terminado", confesaba Bale.