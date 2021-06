Piqué asegura que "jamás" jugará en otro equipo: "Si Koeman dice que no sigo, me voy, se acabó"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué recordó este viernes que no vestirá otra camiseta que la blaugrana y se mostró tajante al asegurar que si Ronald Koeman no cuenta con él para la próxima temporada, se va y se retira "sin problema" .

"Jamás me iré a otro equipo. El día que deje de jugar en el Barça yo dejaré el fútbol. Si Koeman dice que no sigo, me voy, se acabó y sin problema. Sólo me apasiona jugar con el Barça, no tendría motivación para ponerme la camiseta de otros clubes", indicó Piqué en declaraciones al 'streamer' Ibai Llanos en su canal de 'Twitch'.